Против «Эвертона» начали расследование из-за возможного нарушения финансовых правил

Сегодня, 20:05
Руководство АПЛ передало в независимую комиссию информацию о предполагаемом нарушении «Эвертон» правил лиги о прибыльности и устойчивом развитии. Предполагаемое нарушение произошло в сезоне-2021/22.
Комиссия не зависит от АПЛ и ее клубов. Члены комиссии будут назначены независимым председателем судебной коллегии АПЛ. Разбирательства комиссии будут носить конфиденциальный характер и рассматриваться в частном порядке.
В феврале руководство АПЛ обвинило «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил.
Решения по итогам расследования в отношении двух клубов будут опубликованы пресс-службой лиги по окончании рассмотрения дел.