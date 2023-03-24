Против «Эвертона» начали расследование из-за возможного нарушения финансовых правил

Руководство АПЛ передало в независимую комиссию информацию о предполагаемом нарушении «Эвертон» правил лиги о прибыльности и устойчивом развитии. Предполагаемое нарушение произошло в сезоне-2021/22.

Комиссия не зависит от АПЛ и ее клубов. Члены комиссии будут назначены независимым председателем судебной коллегии АПЛ. Разбирательства комиссии будут носить конфиденциальный характер и рассматриваться в частном порядке.

В феврале руководство АПЛ обвинило «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил.

Решения по итогам расследования в отношении двух клубов будут опубликованы пресс-службой лиги по окончании рассмотрения дел.