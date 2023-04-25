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Сегодня, 10:58

Фримпонг: «Мане стал бы отличным приобретением для «Арсенала»

Фримпонг призвал «Арсенал» приобрести Садио Мане
Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Фримпонг призвал лондонцев приобрести нападающего «Баварии» Садио Мане.

«Садио Мане стал бы отличным приобретением для «Арсенала», особенно учитывая тех молодых игроков, которые уже у нас есть. Он мог бы играть и на флангах, и в центре нападения. У нас есть такие игроки, как Троссард, Мартинелли и Сака, а если бы у нас был еще и Мане, он бы помог нам в сложных турнирах, мы были бы сильнее. Я точно могу представить Мане в футболке «Арсенала», — приводит слова Фримпонга Football.London.

Ранее сообщалось, что Мане хочет вернуться в «Ливерпуль».

В текущем сезоне 31-летний сенегалец провел за «Баварию» 34 матча, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Садио Мане
Эммануэл Фримпонг
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
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