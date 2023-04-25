Фримпонг: «Мане стал бы отличным приобретением для «Арсенала»

Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Фримпонг призвал лондонцев приобрести нападающего «Баварии» Садио Мане.

«Садио Мане стал бы отличным приобретением для «Арсенала», особенно учитывая тех молодых игроков, которые уже у нас есть. Он мог бы играть и на флангах, и в центре нападения. У нас есть такие игроки, как Троссард, Мартинелли и Сака, а если бы у нас был еще и Мане, он бы помог нам в сложных турнирах, мы были бы сильнее. Я точно могу представить Мане в футболке «Арсенала», — приводит слова Фримпонга Football.London.

Ранее сообщалось, что Мане хочет вернуться в «Ливерпуль».

В текущем сезоне 31-летний сенегалец провел за «Баварию» 34 матча, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года.