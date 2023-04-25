Митома отреагировал на поражение «Брайтона» от «МЮ» в 1/2 финала Кубка Англии

Полузащитник «Брайтона» Каору Митома прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:0, 6:7 — по пен.) в полуфинале Кубка Англии.

«Ван-Биссака — сильный соперник, так я думал во время игры. Но было много ситуаций, когда его ноги вытягивались в конце или он получал мяч в спину. Я жалею, что не забил гол, несмотря на то что у меня было несколько шансов на это. И забивать пенальти было сложно. Так что я думаю, что мог бы сделать что-то большее до пенальти. Все игроки «Юнайтед» по отдельности высокого качества, поэтому нам нужно было быть осторожными в контратаках. Но я думаю, что матч в целом прошел хорошо, но они проявили хорошие качества в конце игры. Нам и мне отдельно тоже нужно прибавлять», — сказал Митома после матча.

«Брайтон» с 49 очками располагается на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ после 29 туров, имея еще 3 игры в запасе.

25-летний Митома провел 31 игру за «чаек» в текущем сезоне, забил 7 голов и отдал 5 передач.