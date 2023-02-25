Энцо Фернандес восхитился игрой Феликса в «Челси»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал, что думает об игре нападающего Жоау Феликса.

Оба игрока перешли в лондонский клуб в январе этого года. Феликс — на правах аренды.

«Феликс — отличный игрок, просто невероятный. У него есть впечатляющий набор качеств, что делает его ключевой фигурой для нашей команды. Надеюсь, летом «Челси» сделает все возможное, чтобы он остался здесь», — цитирует игрока журналист Том Родди.

Контракт Феликса с «Атлетико» рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.