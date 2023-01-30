Новичок «Ньюкасла» Гордон: «Не мог упускать эту возможность»

Нападающий Энтони Гордон объяснил, почему он перешел в «Ньюкасл» из «Эвертона».

Вчера, 29 января, «сороки» объявили о подписании контракта с 21-летним форвардом.

«Это было по-настоящему сложное решение, и это была по-настоящему тяжелая неделя для меня. Я провел в «Эвертоне» всю свою футбольную карьеру до сих пор, так что это было сложно, но я не мог упускать эту возможность. Я не хочу проявить неуважение или обидеть кого-нибудь в «Эвертоне». Надеюсь, они знают это. Надеюсь, сейчас они смогут реинвестировать эти деньги и остаться в премьер-лиге. Они получили кучу денег за меня. Я никогда не мог себе этого представить и не хотел, чтобы так вышло, поэтому эта неделя и была такой тяжелой», — приводит слова Гордона Daily Mail.

Гордон является воспитанником «Эвертона» и провел в системе английского клуба 11 лет. Его бывшая команда распологается на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ с 15 очками за 20 туров.

В текущем сезоне он сыграл за «ирисок» 18 матчей во всех турнирах и забил три гола.

«Ньюкасл» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 20 матчей.