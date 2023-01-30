В «Манчестер Сити» отреагировали на слова Гвардиолы о готовности возглавить «Барселону»

Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано, комментируя слова Хосепа Гвардиолы о работе в «Барселоне», заявил, что клуб не рассматривает уход специалиста.

«Всем, кто слышал, что сказал Гвардиола, знайте, что он сказал, что, если бы он был помощником главного тренера «Сити», и «Барса» позвонила, он бы ушел. Он не помощник главного тренера, а главный тренер «Манчестер Сити». Он никуда не денется до окончания своего контракта, — цитирует Сориано DAZN.

Контракт испанца с «Ман Сити» истекает в 2025 году. Гвардиола работал в «Барселоне» с 1990 по 2001 год.