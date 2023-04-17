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Сегодня, 08:50

Эриксен: «Мы настроены отомстить «Севилье» и выйти в полуфинал Лиги Европы»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен рассказал о матче АПЛ против «Ноттингема» (2:0). Футболист заменил травмированного Марселя Забитцера.

«У меня было не очень много времени на подготовку. Узнал, что Марсель Забитцер травмирован. Должен быть готов вовремя. Некоторое время я был вне игры, поэтому мне нужно было подготовиться.

Я легко влился в матч, учитывая то, как мы играли. Если сравнить с тем, как мы начинали сезон, то сейчас в клубе совсем другая атмосфера. Нас ждет еще много игр. Мы настроены отомстить «Севилье» и выйти в полуфинал Лиги Европы», — цитирует Эриксена BBC.

«МЮ» идет на третьем месте турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 15 очков. В первом матче 1/4 финала Лиги Европы команда сыграла «Севильей» со счетом 2:2. Ответная игра пройдет 20 апреля.

Кристиан Эриксен
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
ФК Севилья
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