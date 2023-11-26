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«Эвертон» — «МЮ»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Видеотрансляция матча АПЛ «Эвертон» — «МЮ» начнется в 19.30 мск 26 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Эрик тен Хаг.
Эрик тен Хаг.
Фото AFP
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26 ноября «Эвертон» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу примет «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в городе Ливерпуль. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния «Эвертон» — «МЮ» будет доступна в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры АПЛ можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

«Эвертон» с 4 баллами располагается на 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» тренера Эрика тен Хага находится на 8-м месте с 21 очком. В последний раз команды играли друг с другом 8 апреля 2023 года. Тогда «МЮ» выиграл у «ирисок» (2:0) в 30-м туре АПЛ.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
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