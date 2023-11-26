Умер бывший главный тренер сборной Англии по футболу Терри Венейблс

Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Терри Венейблс умер на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба «Тоттенхэма».

«Клуб глубоко опечален известием о кончине бывшего игрока и тренера команды Терри Венейблса. Наши глубочайшие соболезнования родным и бликим покойного Терри в это невероятно трудное время. В знак траура перед началом сегодняшней встречи чемпионата Англии против «Астон Виллы» пройдет минута молчания, а у наших игроков во время матча на рукавах будут черные повязки», — говорится в сообщении клуба.

Венейблс возглавлял «Кристал Пэлас», «Куинз Парк Рейнджерс», «Тоттенхэм», «Лидс», испанскую «Барселону», сборные Англии и Австралии. Под его руководством «Барселона» стала чемпионом Испании в 1985 году, а «Тоттенхэм» выиграл Кубок Англии (1991).

В 1996 году Венейблс возглавлял сборную Англии на домашнем чемпионате Европы и привел команду к бронзовым медалям, уступив в полуфинале будущим победителям Евро сборной Германии (основное и дополнительное время — 1:1, по пенальти — 5:6 ). Автор единственного нереализованного пенальти в составе англичан — нынешний наставник снациональной команды Гарет Саутгейт.

Причины смерти не сообщаются.