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Сегодня, 16:49

Умер бывший главный тренер сборной Англии по футболу Терри Венейблс

Андрей Бобков
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Терри Венейблс
Терри Венейблс.
Фото Reuters
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Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Терри Венейблс умер на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба «Тоттенхэма».

«Клуб глубоко опечален известием о кончине бывшего игрока и тренера команды Терри Венейблса. Наши глубочайшие соболезнования родным и бликим покойного Терри в это невероятно трудное время. В знак траура перед началом сегодняшней встречи чемпионата Англии против «Астон Виллы» пройдет минута молчания, а у наших игроков во время матча на рукавах будут черные повязки», — говорится в сообщении клуба.

Венейблс возглавлял «Кристал Пэлас», «Куинз Парк Рейнджерс», «Тоттенхэм», «Лидс», испанскую «Барселону», сборные Англии и Австралии. Под его руководством «Барселона» стала чемпионом Испании в 1985 году, а «Тоттенхэм» выиграл Кубок Англии (1991).

В 1996 году Венейблс возглавлял сборную Англии на домашнем чемпионате Европы и привел команду к бронзовым медалям, уступив в полуфинале будущим победителям Евро сборной Германии (основное и дополнительное время — 1:1, по пенальти — 5:6 ). Автор единственного нереализованного пенальти в составе англичан — нынешний наставник снациональной команды Гарет Саутгейт.

Причины смерти не сообщаются.

Футбол
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ФК Тоттенхэм Хотспур
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