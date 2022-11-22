«Эвертон» отказался от идеи приглашения Марсело Бьелсы на пост главного тренера

22 ноября, 19:34
Известный аргентинский тренер Марсело Бьелса не возглавит «Эвертон». «Ириски» отказались от идеи с приглашением на 67-летнего специалиста, сообщает Football Insider.
В настоящий момент главным тренером «Эвертона» является Фрэнк Лэмпард. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, находясь всего в 1 очке от зоны вылета.
Ранее сообщалось, что Бьелса также претендует на пост главного тренера «Бешикаташа» и «Борнмута».
Последним клубом Бьелсы был «Лидс», который уволил тренера в конце февраля этого года из-за неудовлетворительных результатов.
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Основные источники исследования