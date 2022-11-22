«Эвертон» отказался от идеи приглашения Марсело Бьелсы на пост главного тренера

Известный аргентинский тренер Марсело Бьелса не возглавит «Эвертон». «Ириски» отказались от идеи с приглашением на 67-летнего специалиста, сообщает Football Insider.

В настоящий момент главным тренером «Эвертона» является Фрэнк Лэмпард. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, находясь всего в 1 очке от зоны вылета.

Ранее сообщалось, что Бьелса также претендует на пост главного тренера «Бешикаташа» и «Борнмута».

Последним клубом Бьелсы был «Лидс», который уволил тренера в конце февраля этого года из-за неудовлетворительных результатов.