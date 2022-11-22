«Ливерпуль» претендует на полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса

22 ноября, 19:58
«Ливерпуль» следит за полузащитником «Вест Хэма» и сборной Англии Декланом Райсом, сообщает Football Insider.
Целью номер один среди полузащитников для «Ливерпуля» остается Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии», но также «красные» проявляют интерес к его партнеру по сборной Райсу.
Ранее сообщалось, что 23-летнего игрока хочет приобрести «Манчестер Юнайтед».
Контракт Райса с «Вест Хэмом» рассчитан до 2024 года, и он уже несколько раз отказывался его продлевать. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования