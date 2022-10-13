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Сегодня, 20:16

«Эвертон» ведет переговоры по новому контракту с Ивоби

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард рассказал о переговорах по продлению контракта с полузащитником Алексом Ивоби.

«Я знаю, что наш директор Кевин Телвелл обсуждает новый контракт с представителями Алекса. Посмотрим, к чему придут стороны», — приводит Sky Sports слова Лэмпарда.

Ивоби перешел в «Эвертон» из «Арсенала» в августе 2019 года, нынешний контракт 26-летнего нигерийца действует до конца июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 футболист забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 10 матчах за команду.

Футбол
ФК Эвертон
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