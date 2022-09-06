Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

6 сентября, 23:31

FA предъявила обвинения главному тренеру «Лидса» в неподобающем поведении

Иван Шитик
Корреспондент

Главному тренеру «Лидса» Джесси Маршу были предъявлены обвинения за его конфликт с арбитром Робертом Джонсом во время матча 5-го тура АПЛ против «Брентфорда» (2:5), сообщает Sky Sports.

Марш был крайне недоволен решением Джонса и его помощника не назначать пенальти, когда Аарон Хики сбил в штрафной «пчел» Крисенсио Саммервилла.

Стычка Марша и Джонса завершилась тем, что тренер, чья команда на тот момент уступала со счетом 1:3, был отправлен на трибуны.

Теперь американский специалист обвиняется в неподобающем поведении и/или использовании неподобающей речи.

ФК Брентфорд
ФК Лидс
3
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Хендерсон из-за травмы пропустит три недели

«Челси» уволил Тухеля после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов