Хендерсон из-за травмы пропустит три недели

6 сентября, 23:14
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон пропустит около трех недель из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает The Athletic.
Футболист прошел углубленное обследование, которое обнаружило лишь небольшое растяжение.
Теперь 32-летний полузащитник пропустит матчи Лиги чемпионов против «Наполи» и «Аякса», а также игры АПЛ против «Вулверхэмптона» и «Челси».
При этом Хендерсон сохраняет шансы восстановиться к международному перерыву, чтобы сыграть за сборную Англии против Италии и Германии в Лиге наций.