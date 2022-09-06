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6 сентября, 23:14

Хендерсон из-за травмы пропустит три недели

Иван Шитик
Корреспондент

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон пропустит около трех недель из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает The Athletic.

Футболист прошел углубленное обследование, которое обнаружило лишь небольшое растяжение.

Теперь 32-летний полузащитник пропустит матчи Лиги чемпионов против «Наполи» и «Аякса», а также игры АПЛ против «Вулверхэмптона» и «Челси».

При этом Хендерсон сохраняет шансы восстановиться к международному перерыву, чтобы сыграть за сборную Англии против Италии и Германии в Лиге наций.

Джордан Хендерсон
Сборная Англии по футболу
ФК Ливерпуль
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