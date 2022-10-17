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Сегодня, 08:02

Фанаты «Ливерпуля» во время матча кидались монетами в Гвардиолу

Руслан Минаев

Болельщики «Ливерпуля» во время матча 11-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (1:0) бросали монеты в главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу.

Это произошло во втором тайме вскоре после отмены гола полузащитника «Сити» Фила Фодена.

«Толпа пыталась [бросить монеты], но в меня не попало. Может, в следующий раз у них выйдет лучше», — цитирует Гвардиолу BBC.

После матча «Ливерпуль» осудил поведение фанатов и пообещал найти виновников. Им грозит пожизненный бан на посещение матчей мерсисайдцев.

Хосеп Гвардиола
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в третьем матче подряд