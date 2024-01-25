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Сегодня, 00:51

Фердинанд: «Я бы очень хотел снова увидеть Моуринью в «Челси»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мыслями о карьерных перспективах португальского тренера Жозе Моуринью.

«Моуринью в «Челси»? Мне кажется, нет никаких шансов. Эти ребята, американские владельцы клуба, не поступают вот так — не отступают назад и не приобретают бывшего тренера. Но я бы очень хотел снова увидеть его в «Челси». Пожалуйста, назначьте его, если Почеттино не справится! Я бы также пригласил Моуринью в сборную Англии. Но Футбольная ассоциация не будет менять Саутгейта на Моуринью», — сказал Фердинанд.

Моуринью 16 января уволили из «Ромы». Вместо него главным тренером римлян стал Даниеле Де Росси. 21 января сообщалось, что 60-летний португальский специалист проведет переговоры с «Наполи».

В «Челси» Моуринью работал с 2004 по 2007 год и с 2013-го по 2015-й. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Англии.

Источник: https://metro.co.uk/2024/01/24/rio-ferdinand-love-see-jose-mourinho-manage-chelsea-england-newcastle-20166727/?ico=trending-module_category_sport_item-4
Рио Фердинанд
ФК Челси
Жозе Моуринью
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