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Сегодня, 22:29

Экс-футболист «Челси» Азар встретился с болбоем, которого пнул в 2013 году

Алина Савинова
Чарли Морган и Эден Азар.
Фото Соцсети
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Бывший полузащитник «Челси» Эден Азар встретился с болбоем Чарли Морганом, которого он ударил ногой во время полуфинального матча Кубка английской лиги против «Суонси» в 2013 году.

Бельгийский футболист выложил в своих соцсетях несколько фото с Морганом, на которых они вместе проводят время.

«Плюс завершения карьеры — возможность встретиться со старыми друзьями. Ты прошел долгий путь, мой друг», — подписал снимок Азар.

Во время матча «Челси» и «Суонси» в 2013-м на тот момент 17-летний Морган не спешил отдавать мяч игроку. Тогда Азар разозлился и пнул его ногой, за что получил прямую красную карточку и был дисквалифицирован на три игры.

Позже стало известно, что Чарли Морган является сыном крупнейшего акционера валлийского клуба Мартина Моргана. Сам молодой человек в дальнейшем стал одним из основателей бренда люксовых алкогольных напитков и в 2022 году был включен в список богатейших людей по версии The Sunday Times.

Эден Азар
Футбол
ФК Челси
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