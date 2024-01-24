Экс-футболист «Челси» Азар встретился с болбоем, которого пнул в 2013 году

Бывший полузащитник «Челси» Эден Азар встретился с болбоем Чарли Морганом, которого он ударил ногой во время полуфинального матча Кубка английской лиги против «Суонси» в 2013 году.

Бельгийский футболист выложил в своих соцсетях несколько фото с Морганом, на которых они вместе проводят время.

«Плюс завершения карьеры — возможность встретиться со старыми друзьями. Ты прошел долгий путь, мой друг», — подписал снимок Азар.

Во время матча «Челси» и «Суонси» в 2013-м на тот момент 17-летний Морган не спешил отдавать мяч игроку. Тогда Азар разозлился и пнул его ногой, за что получил прямую красную карточку и был дисквалифицирован на три игры.

Позже стало известно, что Чарли Морган является сыном крупнейшего акционера валлийского клуба Мартина Моргана. Сам молодой человек в дальнейшем стал одним из основателей бренда люксовых алкогольных напитков и в 2022 году был включен в список богатейших людей по версии The Sunday Times.