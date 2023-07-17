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Сегодня, 20:30

Фернандеш отказался от переезда в Саудовскую Аравию

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Португалии Бруно Фернандеш отказался от переезда в другую лигу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в португальце были заинтересованы два клуба из Саудовской Аравии, однако он не захотел переезжать.

Фернандеш перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года. В сезоне-2022/23 он провел 59 матчей во всех турнирах, отметившись 14 голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 75 миллионов евро.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Бруну Фернандеш
ФК Манчестер Юнайтед
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