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Сегодня, 13:51

Форвард «Арсенала» Жезус: «Готов провести хоть 70 матчей за сезон»

Мария Гусева
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Форвард «Арсенала» Габриэл Жезус рассказал, как справляется с плотным графиком матчей.

«У меня достаточно хорошо проходит восстановление после матчей. Я лучше питаюсь, лучше сплю, наслаждаюсь карьерой в «Арсенале». Поэтому я готов провести хоть 70 матчей за один сезон. Я все время бегаю, борюсь. Думаю, что я игрок с большим запасом энергии», — цитирует Goal Жезуса.

В текущем сезоне АПЛ 25-летний бразилец сыграл 11 матчей за «канониров», забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

«Арсенал» набрал 28 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре соперником «канониров» станет «Ноттингем Форест» 30 октября.

Габриэл Жезус
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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