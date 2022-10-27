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Сегодня, 17:36

«Челси» переманил из «Саутгемптона» главу отдела по комплектации состава

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» на официальном сайте объявил о переходе в клуб из «Саутгемптона» глава отдела по комплектации состава Джо Шилдса.

В «Челси» Шилдс займет должность содиректора по комплектации состава и поиску талантов. Он приступит к работе в лондонском клубе, когда исполнит свои оставшиеся обязательства перед «Саутгемптоном».

У «святых» Шилдс отвечал за приглашение игроков в первую команду. До «Саутгемптона» спиециалист успел поработать в «Манчестер Сити», «Кристал Пэлас» и «Фулхэме», выполняя похожие функции.

Накануне «Челси» произвел еще одно ключевой назначение, утвердив Лоуренса Стюарт новым техническим директором.

ФК Саутгемптон
ФК Челси
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