Форвард «Монако» Желсон Мартинш близок к переходу в «Ноттингем Форест»

Сегодня, 06:15
Нападающий «Монако» Желсон Мартинш близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Ноттингем Форест», сообщает L'Equipe.
По данным источника, английский клуб значительно продвинулся в переговорах по трансферу 28-летнего португальца этой зимой.
Мартинш выступает за «Монако» с января 2019 года. Футболист ни разу не появился на поле в официальных матчах в сезоне-2023/24.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро, его контракт с «Монако» действует до конца июня 2024 года.