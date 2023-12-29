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Сегодня, 06:15

Форвард «Монако» Желсон Мартинш близок к переходу в «Ноттингем Форест»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Монако» Желсон Мартинш близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Ноттингем Форест», сообщает L'Equipe.

По данным источника, английский клуб значительно продвинулся в переговорах по трансферу 28-летнего португальца этой зимой.

Мартинш выступает за «Монако» с января 2019 года. Футболист ни разу не появился на поле в официальных матчах в сезоне-2023/24.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро, его контракт с «Монако» действует до конца июня 2024 года.

Желсон Мартинш
Футбол
ФК Монако
ФК Ноттингем Форест
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