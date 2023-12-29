Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 05:42

Артета: «Мы очень разочарованы, потому что игроки «Арсенала» приложили огромные усилия в матче с «Вест Хэмом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (0:2) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Хотим быть на вершине, и сегодня мы очень, очень разочарованы, так как много доминировали в игре. Сегодня разочаровывающий вечер. Нам нужно собраться с силами для важной игры против «Фулхэма». Первый гол? Технология, которая фиксирует выход мяч за пределы поля, недостаточно ясна. Мы доминировали в течение 100 минут. Думаю, что игроки приложили огромные усилия. Сейчас в раздевалке сложная ситуация, но у нас есть еще одна игра через 72 часа. Нам нужно совершенствоваться», — цитирует BBC Артету.

«Вест Хэм» одержал третью победу подряд и поднялся на 6-е место в турнирной таблице (33 очка). «Арсенал» идет вторым — 40 очков.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Микель Артета
0
Читайте также
Слуцкий стал главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа»
Мать шпажиста Биды заявила, что сын пытался уйти из Росгвардии, но получил отказ
Французский политик завил о почти открытом противостоянии Залужного и Зеленского
В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву
В списке гостей вечеринки Ивлеевой оказались блогеры-миллионники
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Арсенал» дома проиграл «Вест Хэму»

Форвард «Монако» Желсон Мартинш близок к переходу в «Ноттингем Форест»