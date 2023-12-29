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Сегодня, 06:42

Эдегор объяснил, почему «Арсенал» проиграл «Вест Хэму»

Евгений Козинов
Корреспондент
Мартин Эдегор.
Фото Reuters
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Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (0:2) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Это один из тех вечеров. У нас было много моментов, и мы сделали достаточно, чтобы забить несколько голов, но в штрафной мы были недостаточно хороши. Мы играем как команда, все вместе. Дело не в том, что некоторые игроки не забивают. Нам нужно совершенствоваться в игре у ворот, и это зависит от всей команды. У нас было достаточно шансов, чтобы выиграть матч», — цитирует BBC Эдегора.

«Вест Хэм» одержал третью победу подряд и поднялся на 6-е место в турнирной таблице (33 очка). «Арсенал» идет вторым — 40 очков.

Мартин Эдегор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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