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Сегодня, 10:13

Скамакка хочет перейти в «Рому» или «Милан»

Руслан Минаев
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Форвард «Вест Хэма» Джанлука Скамакка хочет перейти в «Рому», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его данным, такое решение 24-летний итальянец принял после общения с директором «римлян» Тьягу Пинту. При этом, форвард не против перехода в «Милан», который тоже проявляет к нему интерес.

«Вест Хэм» готов отпустить Скамакку, но только в качестве полноценного трансфера — без аренды.

В сезоне-2022/23 он забил 8 голов в 27 матчах за «Вест Хэм», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 22 миллиона евро.

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