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Сегодня, 10:02

The Guardian: «Вест Хэм» пока не принял предложение «Арсенала» за Райса из-за структуры выплат

Руслан Минаев
Деклан Райс.
Фото Reuters
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«Вест Хэм» не отклонял предложение «Арсенала» по переходу полузащитника Деклана Райса, сообщает The Guardian.

По данным источника, «молотобойцы» пока не приняли предложение «канониров» из-за «недовольства» по поводу его структуры. Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов заплатить за 24-летнего англичанина 100 миллионов фунтов стерлингов и 5 миллионов в качестве бонусов.

Отмечается, что «Вест Хэм» хочет выручить за игрока до 110 миллионов фунтов, а также, чтобы гарантированная часть была выплачено в короткий срок.

Райс — воспитанник «Вест Хэма». В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Лиги конференций. Контракт игрока с «молотобойцами» действует до лета 2024 года.

Источник: The Guardian
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Деклан Райс
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