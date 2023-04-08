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Сегодня, 10:30

Лэмпард — о «Челси»: «У клуба есть видение, и он хочет двигаться вперед»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о своем настрое и руководстве «синих».

«Судя по моим разговорам, которые я сейчас проводил с людьми, принимающими решения и управляющими клубом, все они были действительно позитивными. Они были очень интересны для меня. Я возглавлял «Дерби», «Челси», «Эвертон», так что получил представление о том, что, по своему мнению, является клубом, у которого действительно есть видение и который хочет двигаться вперед. Речь идет о хороших людях, работающих в правильном направлении, сотрудничающих, разговаривающих и пытающихся найти правильный путь. Я знаю клуб, и думаю, что это позитивно для меня, что сейчас вхожу в эту роль. Так что посмотрим», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».

В конце прошлой недели «Челси» отправил в отставку Грэма Поттера. «Синие» идут на 11-м месту в турнирной таблице АПЛ.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Челси
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