«Челси» проиграл «Фулхэму». Феликс получил красную карточку в дебютном матче

«Фулхэм» переиграл «Челси» в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии — 2:1. «Дачники» одержали четвертую победу подряд.

На 25-й минуте встречи экс-игрок «Анжи» Виллиан вывел хозяев вперед. Сразу после перерыва защитник Калиду Кулибали сравнял счет. На 58-й минуте гости остались в меньшинстве, так как новичок команды Жоау Феликс заработал удаление. Победный мяч забил Карлос Винисиус.

«Фулхэм» набрал 31 очко и поднялся на 6-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» идет на 10-й строчке (25 очков).