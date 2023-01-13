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«Челси» проиграл «Фулхэму». Феликс получил красную карточку в дебютном матче

«Челси» проиграл «Фулхэму» в перенесенном матче АПЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
12 января. «Фулхэм» — «Челси» — 2:1.
Фото Global Look Press
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«Фулхэм» переиграл «Челси» в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии — 2:1. «Дачники» одержали четвертую победу подряд.

На 25-й минуте встречи экс-игрок «Анжи» Виллиан вывел хозяев вперед. Сразу после перерыва защитник Калиду Кулибали сравнял счет. На 58-й минуте гости остались в меньшинстве, так как новичок команды Жоау Феликс заработал удаление. Победный мяч забил Карлос Винисиус.

«Фулхэм» набрал 31 очко и поднялся на 6-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» идет на 10-й строчке (25 очков).

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
12 янв, 23:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
2:1
Челси
Футбол
ФК Фулхэм
ФК Челси
1
2
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Феликс получил красную карточку в дебютном матче за «Челси»