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Сегодня, 04:38

«Фулхэм» хочет продлить контракт с Виллианом

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фулхэм» рассчитывает подписать новый контракт с полузащитником Виллианом, сообщает Globo Esporte. Английский клуб не оставляет попыток сохранить игрока в команде и слелал новое предложение 34-летнему бразильцу.

30 июня у Виллиана закончился контракт с лондонским клубом. Он попросил время, чтобы принять решение, где продолжить карьеру. У Виллиана есть и другие предложения от английских клубов.

В прошлом сезоне Виллиан сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.

Виллиан да Силва (Виллиан)
Футбол
ФК Фулхэм
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