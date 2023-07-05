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Сегодня, 21:24

«Тоттенхэм» предложит Кейну новый контракт с улучшенной зарплатой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Тоттенхэм» готов значительно повысить зарплату форварду Харри Кейну, чтобы он остался в клубе, сообщает The Guardian.

По информации источника, «Тоттекнхэм» готовит для 29-летнего форварда предложение со значительно повышенной зарплатой. Сейчас он зарабатывает около 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Отмечается, что форвард точно не будет подписывать новое соглашение до конца летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что на Кейна претендуют «Бавария», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» но ни один из клубов не может удовлетворить требования президента «Тоттенхэма» Дэниела Леви.

Действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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