Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:00

«Фулхэм» — «Ливерпуль»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка Англии

Трансляция матча «Фулхэм» — «Ливерпуль» начнется в 23.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Юрген Клопп.
Юрген Клопп.
Фото Reuters
Telegram Дзен

24 января «Фулхэм» на своем поле стадиона «Крейвен Коттедж» в Лондоне сыграет против «Ливерпуля» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги. Их встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния «Фулхэм» — «Ливерпуль» будет доступна в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры Кубка английской лиги можно в матч-центре «СЭ».

Первая встреча между «Фулхэмом» и «Ливерпулем» состоялась 10 января. Тогда команда Юргена Клоппа победила «дачников» со счетом 2:1.

Действующим обладателем Кубка английской лиги сезона 2022 / 2023 является «Манчестер Юнайтед», который в финале турнира победил «Ньюкасл» со счетом 2:0.

Футбол в Англии: Кубок Англии и чемпионат, новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Фулхэм
0
Читайте также
Ни мышц, ни менталитета. В чем проблема российского футбола?
Глава УЕФА Чеферин хочет смягчить ограничения для юношеских сборных России
Жители Николаева сообщили об идущих к Снигиревке колоннах ВСУ
Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Чилуэлл похвалил Палмера за результативную игру в «Челси»