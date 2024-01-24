24 января «Фулхэм» на своем поле стадиона «Крейвен Коттедж» в Лондоне сыграет против «Ливерпуля» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги. Их встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния «Фулхэм» — «Ливерпуль» будет доступна в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры Кубка английской лиги можно в матч-центре «СЭ».

Первая встреча между «Фулхэмом» и «Ливерпулем» состоялась 10 января. Тогда команда Юргена Клоппа победила «дачников» со счетом 2:1.

Действующим обладателем Кубка английской лиги сезона 2022 / 2023 является «Манчестер Юнайтед», который в финале турнира победил «Ньюкасл» со счетом 2:0.

Футбол в Англии: Кубок Англии и чемпионат, новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.