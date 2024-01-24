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Сегодня, 16:51

Пол Мерсон не верит, что «Ливерпуль» сможет выиграть чемпионат Англии в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон считает, что «Ливерпуль» не сможет выиграть чемпионат Англии в этом сезоне.

«Разница между «Сити», «Ливерпулем» и «Арсеналом» в том, что «Ман Сити» может одержать 10 побед подряд, и никто не обратит на это внимания. Если «Ливерпуль» и «Арсенал» добьются такой серии, это будет большим событием. И потому для «Ливерпуля» борьба за титул может закончиться уже через неделю», — написал Мерсон в колонке для Sky Sports.

После 21 тура «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 48 очков. На втором месте расположился «Манчестер Сити» (43 очка).

ФК Ливерпуль
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