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Сегодня, 14:11

Чилуэлл похвалил Палмера за результативную игру в «Челси»

Виктория Кравченко
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Вице-капитан «Челси» Бен Чилуэлл поделился мнением по поводу игры полузащитника Коула Палмера, который вчера, 23 января, оформил дубль в полуфинале Кубка лиги с «Мидлсбро» (6:1).

«Палмер в этом сезоне очень важен для нас. Важно, чтобы он продолжал в том же духе. В пятницу нас ждет очередной важный матч. Надеюсь, что он поможет нам и в игре с «Астон Виллой», — цитирует Чилуэлла в пресс-служба «Челси».

В этом сезоне 21-летний англичанин провел 18 матчей в АПЛ, забив 9 голов и сделав 4 голевые передачи.

26 января «Челси» встретится с «Астон Виллой» в рамках пятого раунда Кубка Англии.

ФК Челси
Коул Палмер
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