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Сегодня, 09:22

Гари Невилл назвал трех важнейших игроков «Манчестер Юнайтед» на данный момент

Руслан Минаев
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Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» и футбольный эксперт Гари Невилл назвал тройку важнейших игроков клуба на данный момент.

«Я бы назвал в таком порядке: Каземиро, Рэшфорд, Де Хеа и Варан на третьем месте на данный момент. Не могу поверить, что говорю это, но забудьте про Каземиро, его не было в клубе в прошлом сезоне. Я просто не могу поверить, что Варан, Де Хеа и Рэшфорд прибавили настолько, что вы чувствуете, что они в отличной форме», — цитирует Невилла Sky Sports.

26 февраля «МЮ» обыграл «Ньюкасл» (2:0) в финале Кубка Английской лиги и завоевал первый трофей с 2017 года.

Гари Невилл
Давид Де Хеа
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Маркус Рэшфорд
Рафаэль Варан
ФК Манчестер Юнайтед
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