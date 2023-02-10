0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:51

Родри: «С каждым годом выиграть титул АПЛ все сложнее»

Родри Эрнандес оценил уровень конкурентоспособности в АПЛ
Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал, что думает о конкурентоспособности в АПЛ. На данный момент «горожане» отстают от лидера гонки «Арсенала» на пять очков.

«С каждым годом все сложнее выиграть титул АПЛ. Уровень чемпионата просто невероятен, поэтому для победы ты должен набирать 90 и больше очков за сезон. Мы спокойны. Мы знаем, что впереди еще много матчей», — заявил Родри в интервью DAZN.

12 февраля «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой» в матче 22-го тура АПЛ. Начало — в 19.30 мск.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Главный тренер «Арсенала» Артета рассказал, когда Жезус вернется на поле

Гвардиола: «Я полностью убежден, что «Манчестер Сити» невиновен»