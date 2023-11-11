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Сегодня, 23:13

Артета доволен игрой «Арсенала» в победном матче с «Бернли»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Бернли» (3:1) в матче 12-го тура АПЛ.

«Очень доволен игрой. Мы полностью заслужили победу, особенно против такое организованной команды, они защищались очень глубоко. Судейство было идеальным. Не спрашивайте меня, когда [все идет не так]. ВАР был на высоте. Троссард забил 1000-й гол «Арсенала» на «Эмирейтс»? Оо особенный, потому что поставил на кон свое тело, и теперь его имя будет значиться под красивой цифрой. Прекрасный момент», — приводит слова Артеты ВВС.

«Арсенал» занимает второе место в турнирногй таблиц АПЛ, набрав 27 очков. «Бернли» (4) остается на предпоследней, 19-й, строчке.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бернли
Микель Артета
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