Артета отметил вклад нападающего Жезуса в победу над «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата Англии.

«Тоттенхэму» не нужно много, чтобы создавать моменты. Вам постоянно приходится играть с ощущением, что они в любой момент могут что-то создать.

Но мы не думали об этом. Мы действовали свободно и смело. Это то, что мы требуем от футболистов. Это дает нам уверенность в том, что мы можем играть на этом уровне.

Жезус? Он имеет менталитет победителя. Он вывел нас на новый уровень», — приводит слова тренера BBC.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 21 очко в восьми матчах. «Тоттенхэм» с 17 очками после восьми игр располагается на третьем месте.