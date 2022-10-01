Артета отметил вклад нападающего Жезуса в победу над «Тоттенхэмом»

1 октября, 17:31
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата Англии.
«Тоттенхэму» не нужно много, чтобы создавать моменты. Вам постоянно приходится играть с ощущением, что они в любой момент могут что-то создать.
Но мы не думали об этом. Мы действовали свободно и смело. Это то, что мы требуем от футболистов. Это дает нам уверенность в том, что мы можем играть на этом уровне.
Жезус? Он имеет менталитет победителя. Он вывел нас на новый уровень», — приводит слова тренера BBC.
«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 21 очко в восьми матчах. «Тоттенхэм» с 17 очками после восьми игр располагается на третьем месте.
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Основные источники исследования