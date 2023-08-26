Артета — о ничьей с «Фулхэмом»: «Арсенал» доминировал и заслуживал победы, но это футбол»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ничьей с «Фулхэмом» (2:2) в матче 3-го тура РПЛ. «Оружейники» с 83-й минуты играли в большинстве и пропустили на 87-й.

«Мы сразу же подарили им один гол и значительно усложнили игру. Мы доминировали от начала и до конца, создали бесчисленное количество моментов. Мы заслуживали победы, но это футбол. В футболе ты можешь пробить 35 раз, а соперник — полтора, и все равно проиграть. Мы сделали столько всего, что заслуживали комфортной победы, а в итоге получили одно очко», — приводит слова Артеты ВВС.

«Арсенал» с 7 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Фулхэм» — 11-й (4 очка).