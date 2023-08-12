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Сегодня, 20:15

Артета — о победе над «Ноттингемом»: «Всегда сложно выиграть первый матч»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Ноттингем Форест» в (2:1) в 1-м туре АПЛ.

«Мы очень рады. Всегда сложно выиграть первый матч, всегда очень сложно победить в АПЛ, так что мы должны быть очень счастливы, особенно учитывая то, как сыграли. Думаю, «Арсенал» заслужил победу. 2:0 в АПЛ — это очень опасный счет. Нам не хватило концентрации при их контратаках после угловых, они забили гол, и игра взорвалась, они бросили в атаку всех. Было ощущение, что мы хотели, чтобы этот матч побыстрее закончился», — приводит слова Артеты Football London.

Во 2-м туре АПЛ «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас» (21 августа), а «Ноттингем» — с «Шеффилд Юнайтед» (18 августа).

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ноттингем Форест
Микель Артета
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