Сон Хын Мин стал новым капитаном «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин стал новым капитаном клуба, сообщает пресс-служба «шпор». Вице-капитанами назначены новичок клуба — полузащитник Джеймс Мэддисон — и защитник Кристиан Ромеро.

«Стать капитаном этого огромного клуба — большая часть. Для меня это стало большим сюрпризом, это момент большой гордости. Я уже сказал игрокам, что каждый из нас должен чувствовать себя как капитан. И на поле, и вне его», — сказал 31-летний кореец.

Сон Хын Мин получил капитанскую повязку после ухода из клуба вратаря Уго Льориса, который был в этой роли с сезона-2015/16. Ранее «Тоттенхэм» разрешил голкиперу искать себе новый клуб.