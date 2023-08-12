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Сегодня, 19:09

Сон Хын Мин стал новым капитаном «Тоттенхэма»

Руслан Минаев
Сон Хын Мин (по центру), Джеймс Мэддисон (слева) и Кристиан Ромеро.
Фото ФК «Тоттенхэм»
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин стал новым капитаном клуба, сообщает пресс-служба «шпор». Вице-капитанами назначены новичок клуба — полузащитник Джеймс Мэддисон — и защитник Кристиан Ромеро.

«Стать капитаном этого огромного клуба — большая часть. Для меня это стало большим сюрпризом, это момент большой гордости. Я уже сказал игрокам, что каждый из нас должен чувствовать себя как капитан. И на поле, и вне его», — сказал 31-летний кореец.

Сон Хын Мин получил капитанскую повязку после ухода из клуба вратаря Уго Льориса, который был в этой роли с сезона-2015/16. Ранее «Тоттенхэм» разрешил голкиперу искать себе новый клуб.

Сон Хын Мин
ФК Тоттенхэм Хотспур
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