Эмери поделился эмоциями после победы над «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился эмоциями после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в матче 15-го тура АПЛ.

«Болельщики сегодня были великолепны, а футболисты выполнили игровой план. Я очень счастлив, но это первый шаг.

Сегодня был очень хороший результат, и после этих 90 минут мы можем быть оптимистами", — цитирует испанца BBC.

«Астон Вилла» благодаря победе поднялась на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, команда набрала 15 очков в 14 матчах.

Первый матч в качестве главного тренера «Астон Виллы» провел Унаи Эмери, испанец был назначен на этот пост 24 октября, 1 ноября он получил разрешение на работу и приступил к исполнению своих обязанностей.