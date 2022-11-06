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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился эмоциями после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в матче 15-го тура АПЛ.
«Болельщики сегодня были великолепны, а футболисты выполнили игровой план. Я очень счастлив, но это первый шаг.
Сегодня был очень хороший результат, и после этих 90 минут мы можем быть оптимистами", — цитирует испанца BBC.
«Астон Вилла» благодаря победе поднялась на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, команда набрала 15 очков в 14 матчах.
Первый матч в качестве главного тренера «Астон Виллы» провел Унаи Эмери, испанец был назначен на этот пост 24 октября, 1 ноября он получил разрешение на работу и приступил к исполнению своих обязанностей.
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