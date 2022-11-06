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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг остался недоволен игрой команды в матче 15-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:3).
«Мы проиграли начало первого и второго таймов, что абсолтютно неприемлемо. Соперник выглядел свежее, подготовленнее. Мы же допускали слишком много ошибок и не дорожили мячом.
Так что результат закономерен, он никогда не врет. В футболе ты всегда получаешь по заслугам. Сегодня мы были недостаточно хороши», — цитирует тренера BBC.
«Астон Вилла» благодаря победе поднялась на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, команда набрала 15 очков в 14 матчах. «Манчестер Юнайтед» идет пятым с 23 очками после 13 игр.
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