Тен Хаг — о поражении от «Астон Виллы»: «В футболе ты всегда получаешь по заслугам»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг остался недоволен игрой команды в матче 15-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:3).

«Мы проиграли начало первого и второго таймов, что абсолтютно неприемлемо. Соперник выглядел свежее, подготовленнее. Мы же допускали слишком много ошибок и не дорожили мячом.

Так что результат закономерен, он никогда не врет. В футболе ты всегда получаешь по заслугам. Сегодня мы были недостаточно хороши», — цитирует тренера BBC.

«Астон Вилла» благодаря победе поднялась на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, команда набрала 15 очков в 14 матчах. «Манчестер Юнайтед» идет пятым с 23 очками после 13 игр.