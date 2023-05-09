Де Дзерби — о поражении от «Эвертона»: «Это был не настоящий «Брайтон», не наш день»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби подвел итоги матча 35-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:5).

«Очень сложно объяснить эту игру, — цитирует BBC Де Дзерби. — Мы пропустили первый гол на 30-й секунде. Это был не настоящий «Брайтон», не наш день. Проблема не в тактической установке, мы не были готовы с точки зрения мотивации, с точки зрения ментальности. Играть много матчей за короткий период времени трудно. Я могу понять это. Я все еще горжусь своими игроками. Первый ответственный — это тренер. Это моя ответственность. Мы должны подготовиться к следующему матчу, если хотим бороться за большую цель. До этого мы показывали фантастический футбол и получали фантастические результаты».

«Эвертон» набрал 32 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с 55 очками располагается на 7-й строчке.