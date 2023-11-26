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Почеттино: «Челси» не играл с «Ньюкаслом» так, как должен был, не хватало энергии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в матче 13-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:4).

«Это была наша худшая игра в сезоне. Мы не можем жаловаться на результат, мы не читали игру с самого начала. Мы не играли так, как должны были, не хватало интенсивности и энергии. Даже после того, как мы забили и счет стал 1:1, у нас была возможность заставить соперника отходить глубоко назад, но для «Ньюкасла» все складывалось слишком легко. Вот почему я расстроен нашей игрой. Мы отправимся в гостиницу, а завтра рано утром на тренировку, выходного не будет», — приводит слова Почеттино ВВС.

«Челси» с 16 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. 3 декабря команда примет «Брайтон».

Маурисио Почеттино
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
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