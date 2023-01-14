Главный тренер «Фулхэма» Силва: «Я не сомневался в том, что Виллиан может помочь команде»

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Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва поделился мнением о полузащитнике Виллиане.
«У меня не было сомнений в том, что Виллиан может помочь команде. Каждую неделю я убеждаюсь в этом. У нас было хорошее впечатление от него. Его уважают в клубе, персонал и товарищи по команде хорошо к нему относятся. Он профессионал и отличный игрок», — цитирует Sky Sports Силву.
Виллиан перешел в «Фулхэм» в сентябре 2022 года. Срок действующего контракта 34-летнего бразильца с клубом рассчитан на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Фулхэм» 12 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передеачи.
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