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Роджерс о поражении «Лестера» от «МЮ»: «Реализуй мы моменты — на поле была бы другая игра»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:3) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

«Мы действительно хорошо начали игру, представляли реальную угрозу воротам соперника, хорошо владели мячом в заключительной трети поля, имели реальные шансы, но ими не воспользовались. У них был один шанс, и они забили, и в этом вся разница.

Во втором тайме мы были не столь изобретательны, не владели мячом, недостаточно хорошо играли в пас, а затем, как только они забили второй гол, это придало им немного больше комфорта в игре. Шансы у нас были, но мы просто не смогли полностью ими воспользоваться. Если бы мы смогли реализовать один или два из них в первом тайме, это была бы другая игра», — приводит слова Роджерса BBC.

«Лестер» с 24 очками располагается на 14-й строчке турнирной таблицы АПЛ.

ФК Лестер
ФК Манчестер Юнайтед
Брендан Роджерс
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