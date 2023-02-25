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Сегодня, 22:41

Тренер «Лидса» Грасия о матче с «Саутгемптоном»: «После 10 поражений команда нуждалась в победе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Лидса» Хави Грасия прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

Команда выиграла первый матч под руководством Грасии, а также смогла одержать победу впервые с ноября месяца.

«Очень горжусь командой. Когда я приехал, я увидел, что все вовлечены в процесс: владельцы, директора. Все оказали теплый прием, особенно болельщики и игроки. После 10 игр без побед команда нуждалась в этом. Это один шаг, но важный шаг.

Мы выиграли всухую и это очень важно. Именно так мы должны расти. Я могу сказать, что горжусь своими игроками. Сегодня они сделали свою работу. Мы довольны результатом и отношением. Надеюсь, я еще не раз услышу этот шум. Я хочу прожить больше таких дней», — приводит слова Гарсии ВВС.

«Лидс» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка.

ФК Лидс
ФК Саутгемптон
Хави Грасия
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