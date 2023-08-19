Клопп: «Ужасное начало игры с «Борнмутом». Макаллистер не должен был получить красную карточку»

Сегодня, 19:43
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Борнмутом» (3:1) во 2-м туре РПЛ.
«Ужасное начало. Ужасное начало игры. Нам понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя, а потом мы действительно были хороши. Во втором тайме все полностью изменилось, потому что вдруг мы остались вдесятером, но забили третий гол, что очень важно в данный момент. Это придало нам сил. Сегодня было невероятно жарко, так что ребятам было очень тяжело, но мы справились с этим, получили три очка, а это все, что мне нужно», — приводит слова Клоппа ВВС.
Также тренер высказался о красной карточке Алексиса Макаллистера на 58-й минуте.
«Я посмотрел момент с красной карточкой и, конечно, нам нужно поговорить об этом. Я на 100 процентов понимаю, как это выглядит для судьи, но когда ты видишь это снова, то это внутренняя сторона стопы и никакой силы за ней нет. Это не грубость, это просто неправильный удар по мячу, а затем легкий удар по голени другого игрока. Мы видели более жесткие удары, которые не приводили к красным карточкам, и ее не должно было быть», — сказал Клопп.
«Ливерпуль» с 4 очками занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
2
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|МЮ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
7
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
8
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
10
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
11
|Вест Хэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
13
|Тоттенхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
14
|Челси
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
17
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
18
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
19
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
20
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|18.08
|21:45
|
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
|2 : 1
|19.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|0 : 3
|19.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|3 : 1
|19.08
|17:00
|
Лутон Таун – Бернли
|- : -
|19.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|1 : 4
|19.08
|19:30
|
Тоттенхэм – МЮ
|- : -
|19.08
|22:00
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|- : -
|20.08
|16:00
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|20.08
|18:30
|
Вест Хэм – Челси
|- : -
|21.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -