Клопп: «Ужасное начало игры с «Борнмутом». Макаллистер не должен был получить красную карточку»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Борнмутом» (3:1) во 2-м туре РПЛ.

«Ужасное начало. Ужасное начало игры. Нам понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя, а потом мы действительно были хороши. Во втором тайме все полностью изменилось, потому что вдруг мы остались вдесятером, но забили третий гол, что очень важно в данный момент. Это придало нам сил. Сегодня было невероятно жарко, так что ребятам было очень тяжело, но мы справились с этим, получили три очка, а это все, что мне нужно», — приводит слова Клоппа ВВС.

Также тренер высказался о красной карточке Алексиса Макаллистера на 58-й минуте.

«Я посмотрел момент с красной карточкой и, конечно, нам нужно поговорить об этом. Я на 100 процентов понимаю, как это выглядит для судьи, но когда ты видишь это снова, то это внутренняя сторона стопы и никакой силы за ней нет. Это не грубость, это просто неправильный удар по мячу, а затем легкий удар по голени другого игрока. Мы видели более жесткие удары, которые не приводили к красным карточкам, и ее не должно было быть», — сказал Клопп.

«Ливерпуль» с 4 очками занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ.