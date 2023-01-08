Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:57

Гвардиола: «Хочу сказать руководству «Челси», что нужно дать время Грэму Поттеру»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после завершения матча 1/32 финала Кубка Англии против «Челси» (4:0) поддержал главного тренера лондонского клуба Грэма Поттера.

«Хочу сказать руководству «Челси», что нужно дать время Грэму Поттеру. Дайте ему время. Каждому тренеру это необходимо.

Да, в «Барселоне» не требовалось много времени, но у меня был Месси», — приводит слова испанского тренера Sky Sports.

«Челси» одержал только одну победу в последних семи официальных матчах.

В следующем раунде «Манчестер Сити» сыграет с победителем матча между лондонским «Арсеналом» и «Оксфордом», который пройдет 9 января.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Грэм Поттер
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Промес, Карпин, Пиняев и еще семь героев 2022 года в РПЛ
«Валиева все время смеется? У нее нет причин для грусти, ей горевать, что ли?» Маринин — о наших одиночницах и катании в минус 20
Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов Старобешевской ТЭС в ДНР
НАТО отклонило запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
Пушков назвал условие для сокращения США помощи Украине
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Астон Вилла» проиграла в Кубке Англии клубу из четвертого дивизиона