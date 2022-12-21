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Сегодня, 14:54

Тен Хаг: «Если вы слишком довольны собой и командой, вы не сможете поддерживать высокие стандарты»

Мария Гусева
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне.

«Мы движемся в правильном направлении, но нам еще предстоит долгий путь. Я всегда говорю, что удовлетворение делает вас ленивым. Если вы слишком довольны собой и командой, вы не сможете поддерживать высокие стандарты. Я должен контролировать это и подавать хороший пример. Мы должны стремиться к развитию все время», — цитирует Goal тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 26 очков.

В следующем матче чемпионата Англии «красные дьяволы» сыграют против «Ноттингем Фореста». Встреча пройдет во вторник, 27 декабря.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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