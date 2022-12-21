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Тен Хаг — о переходе Мартинеса: «Если бы мы его не подписали, он ушел бы в «Арсенал»

Мария Гусева
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал подробности перехода защитника Лисандро Мартинеса из «Аякса».

«Мартинес сам хотел уйти из «Аякса». Если бы мы его не подписали, он ушел бы в «Арсенал». Он был там главным приоритетом. В какой-то момент Лисандро позвонил мне и сказал: «Тренер, послушайте, я все равно ухожу из «Аякса». Я могу подписать контракт с «Арсеналом», но если вы захотите видеть меня в команде, я перейду в «Манчестер Юнайтед». Он действительно не остался бы в Амстердаме, об этом не могло быть и речи. Потом мы начали переговоры, и все получилось», — цитирует Voetbal International тен Хага.

Мартинес перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом 2022 года. Срок его действующего соглашения с «красными дьяволами» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего аргентинца в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Мартинес провел за «Манчестер Юнайтед» 21 матч, но пока не отметился результативными действиями.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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